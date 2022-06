L'Ue: "Aiuto militare all'Ucraina finche' serve" (Di martedì 21 giugno 2022) Sostegno militare senza soluzione di continuita' all'Ucraina, rinnovato impegno per tentare di risolvere la crisi alimentare causata dalla Russia, che potrebbe raggiungere dimensioni "senza precedenti"... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 giugno 2022) Sostegnosenza soluzione di continuita' all', rinnovato impegno per tentare di risolvere la crisi alimentare causata dalla Russia, che potrebbe raggiungere dimensioni "senza precedenti"...

L'Ue: "Aiuto militare all'Ucraina finche' serve" Sostegno militare senza soluzione di continuita' all'Ucraina, rinnovato impegno per tentare di risolvere la crisi alimentare causata dalla Russia, che potrebbe raggiungere dimensioni "senza precedenti" se ... Guerra Russia - Ucraina, Zelensky: "Mosca è un male da combattere". Alta tensione su Kaliningrad La guerra in Ucraina è giunta al giorno numero 118, e l'Europa andrà avanti con l'aiuto militare a Kiev. Josep Borrell al termine del consiglio Esteri ha detto che "i ministri hanno rinnovato l'impegno ad aiutare militarmente Kiev. Sembra che Putin voglia distruggere l'ucraina ...