L’evoluzione del web | verso il Metaverso

(Di martedì 21 giugno 2022) di Ugo Calvaruso Per diversi secoli i processi di comunicazione hanno utilizzato i cosiddetti mass media, dai giornali alla radio, fino alle TV. Oggi, invece, si stanno creando community per dialogare direttamente con le persone e, nel caso delle aziende, con i propri clienti. Alla fine degli anni ’90, con la diffusione di Internet, è stato raggiunto un primo punto di rottura al tempo stesso tecnologico e culturale. Lo sviluppo di Internet, del Web e delle piattaforme ha generato un incremento esponenziale nel flusso di informazioni provenienti da fonti diverse. L’attenzione degli operatori economici, invece, è stata focalizzata a ridurre sia il time to market (cioè i tempi di sviluppo e di commercializzazione di un nuovo prodotto o servizio), sia il time to competency (ossia i tempi per sviluppare quelle competenze necessarie a mettere a punto prodotti e servizi ...