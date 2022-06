I mantra di Edoardo Leo

Leggi su gqitalia

(Di martedì 21 giugno 2022) Per l’ottava edizione Hamilton, in collaborazione con il Sindacato Giornalisti Cinematografici, ha consegnato il Nastro d’Argento Hamilton Behind The Camera all’attore e registaLeo. Un altro nome prestigioso che si aggiunge alla lista dei premiati: da Stefano Sollima, a Luca Zingaretti, da Alessandro Gassmann a Luciano Ligabue. E questo riconoscimento arriva in un momento speciale. Leo infatti ha ottenuto un buon successo con il suo Lasciarsi un giorno a Roma, film uscito prima in piattaforma e poi al cinema, e con il documentario su Gigi Proietti, un omaggio a un amico e maestro che ha raccontato seguendo gli ultimi quattro anni in scena e dietro le quinte.Leo.Questo premio si aggiunge a un altro Nastro che hai ricevuto proprio grazie al documentario su Proietti. «È stato un anno particolare. Mi fa piacere ricevere l’Hamilton Behind ...