Di Maio rinnega i 5 stelle e aggiunge un altro partitino al centro: “No agli estremismi e ai populismi. E uno non vale l’altro” (Di martedì 21 giugno 2022) “Lascio il Movimento 5 stelle“. È davanti ai giornalisti convocati per l’occasione all’Hotel Bernini di Roma che Luigi Di Maio, dopo una giornata di indiscrezioni e retroscena, ha ufficializzato la rinnegazione dal partito che l’ha creato, scelto e candidato. “Quella di oggi è una scelta sofferta”, ha detto, “che mai avrei immaginato di dover fare. Oggi io e tanti lasciamo il M5s che da domani non sarà più la prima forza politica del Paese“. L’ex capo politico dei 5 stelle se ne va sbattendo la porta e molla così quella forza che, solo cinque anni fa, guidava da candidato premier. E proprio lui, l’ex leader che fece sfiorare la crisi diplomatica all’Italia per un incontro con i gilet gialli in Francia, l’ex ministro che giocava ad alzare i toni con Matteo Salvini, ora si propone come il leader moderato: “No ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 giugno 2022) “Lascio il Movimento 5“. È davanti ai giornalisti convocati per l’occasione all’Hotel Bernini di Roma che Luigi Di, dopo una giornata di indiscrezioni e retroscena, ha ufficializzato lazione dal partito che l’ha creato, scelto e candidato. “Quella di oggi è una scelta sofferta”, ha detto, “che mai avrei immaginato di dover fare. Oggi io e tanti lasciamo il M5s che da domani non sarà più la prima forza politica del Paese“. L’ex capo politico dei 5se ne va sbattendo la porta e molla così quella forza che, solo cinque anni fa, guidava da candidato premier. E proprio lui, l’ex leader che fece sfiorare la crisi diplomatica all’Italia per un incontro con i gilet gialli in Francia, l’ex ministro che giocava ad alzare i toni con Matteo Salvini, ora si propone come il leader moderato: “No ...

Pubblicità

BerniCurenai : #DiMaio rinnega i 5 stelle e aggiunge un altro partitino al centro: “No agli estremismi e ai populismi. E uno non v… - themisfitsclass : Chi saranno gli elettori del “nuovo” partito di Di Maio che sembra una brutta fotocopia del Pd e rinnega tutte le v… - Th_Dm4570 : Nel momento in cui Di Maio rinnega l'uno vale uno, motto fondante del Movimento 5 Stelle, il fine carrista Melloni… - Ninomauger : Di Maio che rinnega il partito dove ha sguazzato per anni , il partito che lo ha fatto diventare ministro , il part… - Lekr_AC : Ascoltando la conferenza stampa mi vengono i capelli dritti! un Di Maio rinnega populismo e sovranismo ?? e vai di g… -