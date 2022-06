Con scissione Di Maio M5s è non più primo partito in Parlamento (Di martedì 21 giugno 2022) Con la scissione di Luigi Di Maio il Movimento cinque stelle non è più il primo gruppo in Parlamento. Come ha sottolineato lo stesso ministro degli Esteri nel corso della conferenza stampa in cui ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 giugno 2022) Con ladi Luigi Diil Movimento cinque stelle non è più ilgruppo in. Come ha sottolineato lo stesso ministro degli Esteri nel corso della conferenza stampa in cui ...

Pubblicità

ilfoglio_it : ?? Si chiamerà 'Insieme per il futuro' il nuovo gruppo parlamentare guidato dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio… - fattoquotidiano : L’ex 5 stelle Giarrusso: “Scissione di Di Maio? Non ha a che fare con le armi, è una lotta di potere con Conte” - arrigoni_paolo : Con la scissione dimaiana dai 5S, il gruppo politico più numeroso in Parlamento, da domani, è la #Lega! È grande r… - PivaEdoardo : RT @illusioneottica: #Conte si è fatto fregare, doveva ritirare la delegazione del governo PRIMA DELLA SCISSIONE , non a caso #DiMaio ha de… - Frankf1842 : RT @buonweekend: #M5S, la scissione di Di Maio le parole di Di Battista: “Ignobile tradimento governare con tutti per le poltrone” via @fa… -