Carlo Conti ci ripensa, colpo di scena improvviso: “È già tutto finito” (Di martedì 21 giugno 2022) Arriva la bocciatura dal conduttore Carlo Conti: la nota modella non presenzierà al suo Tale e quale show. Carlo Conti (fonte youtube)La prossima edizione dello scoppiettante “Tale e quale show” vedrà probabilmente la luce entro il mese di settembre, e l’abbronzatissimo Carlo Conti sta già vagliando i possibili candidati per il suo talent. Mentre le indiscrezioni fioriscono ogni giorno sul web, una notizia appare ormai certa: Antonella Fiordelisi non presenzierà al varietà di RAI 1. Lo riporta il portale “Pipol Gossip” su Instagram, precisando anche: “Antonella Fiordelisi, la scorsa settimana intervistata da Il Musazzi, aveva fatto intendere che il suo prossimo programma sarebbe stato: ‘Tale e Quale Show’. In realtà la Fiordelisi è stata scartata da Carlo ... Leggi su specialmag (Di martedì 21 giugno 2022) Arriva la bocciatura dal conduttore: la nota modella non presenzierà al suo Tale e quale show.(fonte youtube)La prossima edizione dello scoppiettante “Tale e quale show” vedrà probabilmente la luce entro il mese di settembre, e l’abbronzatissimosta già vagliando i possibili candidati per il suo talent. Mentre le indiscrezioni fioriscono ogni giorno sul web, una notizia appare ormai certa: Antonella Fiordelisi non presenzierà al varietà di RAI 1. Lo riporta il portale “Pipol Gossip” su Instagram, precisando anche: “Antonella Fiordelisi, la scorsa settimana intervistata da Il Musazzi, aveva fatto intendere che il suo prossimo programma sarebbe stato: ‘Tale e Quale Show’. In realtà la Fiordelisi è stata scartata da...

Pubblicità

raffaellapaita : Carlo, senza polemica, che dovresti evitare anche tu, i conti non tornano. A Carrara e Verona tu sei andato col il… - ailuuiiig : @masuqer Firenze, 13 aprile, esami, psicologia, hotel, arancione, fenicottero, damiano, martina, tour, cantiere, lavoro, Carlo Conti - _rik46 : @Tahlequahtail @ser3nadomengoni @AndreaInApnea @ROSS1FUMI Carlo Conti non è reale non può farti paura - MartyRockstar : @PlinskyIena @perchetendenza @Tg1Rai pensaaaa infatti con Carlo Conti nessuno se lo filava no? Strano che prima non l'abbiano chiuso... - OldDog1312 : Carlo Conti aspettame ?? -