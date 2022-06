Ucraina, Fico: su Draghi in Parlamento si troverà punto di caduta (Di lunedì 20 giugno 2022) "Il Parlamento e le forze politiche vanno rispettate e va rispettato il lavoro che i gruppi che sono in Parlamento fanno anche con il governo quando ci sono delle risoluzioni". È il commento del ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 20 giugno 2022) "Ile le forze politiche vanno rispettate e va rispettato il lavoro che i gruppi che sono infanno anche con il governo quando ci sono delle risoluzioni". È il commento del ...

Pubblicità

cgregorio52 : RT @GiovaQuez: Fico sulla presunta bozza di risoluzione per lo stop all'ulteriore invio di armi all'Ucraina: 'Da quello che ho saputo è una… - h__cabral : RT @GiovaQuez: Fico sulla presunta bozza di risoluzione per lo stop all'ulteriore invio di armi all'Ucraina: 'Da quello che ho saputo è una… - leftsnoopy : RT @GiovaQuez: Fico sulla presunta bozza di risoluzione per lo stop all'ulteriore invio di armi all'Ucraina: 'Da quello che ho saputo è una… - kalesdaguy : RT @GiovaQuez: Fico sulla presunta bozza di risoluzione per lo stop all'ulteriore invio di armi all'Ucraina: 'Da quello che ho saputo è una… - Ve10Ve_Ghost : RT @GiovaQuez: Fico sulla presunta bozza di risoluzione per lo stop all'ulteriore invio di armi all'Ucraina: 'Da quello che ho saputo è una… -