Sabrina Ferilli, annuncio a sorpresa sui social: “Pregate per me” (Di lunedì 20 giugno 2022) Sabrina Ferilli ha sorpreso i fan con un annuncio inaspettato sui social. L’attrice, essendo una delle più famose in Italia, è molto seguita. I suoi post sono spesso pieni di like e commenti. Uno degli ultimi post, pubblicato a sorpresa dall’attrice, ha lasciato i fan a bocca aperta. La Ferilli, infatti, si è lasciata andare ad un annuncio inaspettato. In questo articolo vi sveliamo tutti i dettagli. (Continua dopo la foto…) Chi è Sabrina Ferilli Sabrina Ferilli è una delle attrici più famose e soprattutto più amate del cinema italiano. È cresciuta a Fiano Romano, in provincia di Roma, e si è diplomata al liceo classico Orazio senza proseguire gli studi. La mamma, Ida, è originaria di San Felice a ... Leggi su tvzap (Di lunedì 20 giugno 2022)ha sorpreso i fan con uninaspettato sui. L’attrice, essendo una delle più famose in Italia, è molto seguita. I suoi post sono spesso pieni di like e commenti. Uno degli ultimi post, pubblicato adall’attrice, ha lasciato i fan a bocca aperta. La, infatti, si è lasciata andare ad uninaspettato. In questo articolo vi sveliamo tutti i dettagli. (Continua dopo la foto…) Chi èè una delle attrici più famose e soprattutto più amate del cinema italiano. È cresciuta a Fiano Romano, in provincia di Roma, e si è diplomata al liceo classico Orazio senza proseguire gli studi. La mamma, Ida, è originaria di San Felice a ...

infoitcultura : “Farà arrabbiare qualcuno…”: Sabrina Ferilli esce allo scoperto | Dopo anni lo confessa - infoitcultura : “Pregate per lui e per me”: l’annuncio di Sabrina Ferilli lascia senza parole - zazoomblog : “Pregate per lui e per me”: l’annuncio di Sabrina Ferilli lascia senza parole - #“Pregate #l’annuncio #Sabrina - fracuorebianco : Attualmente emotivamente instabile come Sabrina Ferilli che piange per le persone che vanno in finale a tsqv - giulgiola : RT @Lanasmiciogatto: guardando la finale di tsqv del 2018 e chiedendomi come questo programma potesse esistere senza sabrina ferilli -