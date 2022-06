Nuoto, Mondiali 2022: Paltrinieri e Detti in Finale negli 800 sl! Ottimi Martinenghi e Razzetti (Di lunedì 20 giugno 2022) E’ andata in archivio la terza mattinata di batterie alla Duna Arena di Budapest (Ungheria), valida per i Mondiali 2022 di Nuoto. Nelle acque magiare il programma ha visto entrare in azione atleti di un certo livello e tra questi anche tanti azzurri. Nei 50 rana maschili Nicolò Martinenghi, reduce dall’oro fantastico di ieri nei 100 metri, è tornato sul blocchetto di partenza e senza eccedere ha ottenuto il miglior riscontro di 26.68 a precedere l’americano Michael Andrew (26.71) e il brasiliano Joao Gomes Junior (26.75). Un segnale che il lombardo di voglia di concedere il bis ne ha molta. Bene anche Simone Cerasuolo, ottavo nell’overall in 27.17 e dunque in semiFinale nel pomeriggio. Nei 200 stile libero donne che tre anni fa a Gwangju (Corea del Sud) furono di Federica Pellegrini, è stata la cinese ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 giugno 2022) E’ andata in archivio la terza mattinata di batterie alla Duna Arena di Budapest (Ungheria), valida per idi. Nelle acque magiare il programma ha visto entrare in azione atleti di un certo livello e tra questi anche tanti azzurri. Nei 50 rana maschili Nicolò, reduce dall’oro fantastico di ieri nei 100 metri, è tornato sul blocchetto di partenza e senza eccedere ha ottenuto il miglior riscontro di 26.68 a precedere l’americano Michael Andrew (26.71) e il brasiliano Joao Gomes Junior (26.75). Un segnale che il lombardo di voglia di concedere il bis ne ha molta. Bene anche Simone Cerasuolo, ottavo nell’overall in 27.17 e dunque in seminel pomeriggio. Nei 200 stile libero donne che tre anni fa a Gwangju (Corea del Sud) furono di Federica Pellegrini, è stata la cinese ...

