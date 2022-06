M5S: Renzi, 'se cambiare idea è essere intelligenti Di Maio è un genio' (Di lunedì 20 giugno 2022) Roma, 20 giu. (Adnkronos) - “Di Maio ha avuto il coraggio di dire che il M5S rischia di diventare il partito dell'odio. I 5 stelle hanno avvelenato il clima di questo Paese, considerando l'altro il nemico da abbattere. Se vuoi essere credibile caro Luigi chiedi scusa alla famiglia Boschi prima di parlare e a tutti gli amministratori messi ingiustamente sotto attacco. Di Maio era quello che disse che Mattarella aveva tradito la Costituzione. Dopo una settimana era ministro e Mattarella era il suo angelo custode. Diceva che si doveva uscire dall' euro. Diceva no al Tap e alla Tav. Ha cambiato idea su tutto. Se cambiare idea è sintomo di intelligenza Di Maio è un genio”. Così Matteo Renzi a Bergamo durante la presentazione del suo libro ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 giugno 2022) Roma, 20 giu. (Adnkronos) - “Diha avuto il coraggio di dire che il M5S rischia di diventare il partito dell'odio. I 5 stelle hanno avvelenato il clima di questo Paese, considerando l'altro il nemico da abbattere. Se vuoicredibile caro Luigi chiedi scusa alla famiglia Boschi prima di parlare e a tutti gli amministratori messi ingiustamente sotto attacco. Diera quello che disse che Mattarella aveva tradito la Costituzione. Dopo una settimana era ministro e Mattarella era il suo angelo custode. Diceva che si doveva uscire dall' euro. Diceva no al Tap e alla Tav. Ha cambiatosu tutto. Seè sintomo di intelligenza Diè un”. Così Matteoa Bergamo durante la presentazione del suo libro ...

