Lory Del Santo colta da un malore: "Avevo crampi assurdi. Non mi alzavo in piedi". Come sta ora l'ex naufraga (Di lunedì 20 giugno 2022) Attimi densi di preoccupazione per Lory Del Santo: la showgirl ed ex naufraga de L'Isola dei famosi ha trascorso una notte infernale dopo aver mangiato una pizza in un famoso locale di Milano. malore per Lory Del Santo: cosa ha avuto l'ex naufraga de L'Isola dei famosi Sono state ore molto difficili quelle vissute da Lory Del Santo tra il 14 e il 15 giugno. La showgirl, da poco eliminata dall'Isola dei Famosi, è tornata a Milano e ha ripreso la vita di tutti i giorni. Lo scorso martedì quindi è andata in una nota pizzeria insieme a degli amici, ma è successo l'imprevedibile: "Ero al Crazy Pizza di Flavio Briatore con amici. Non mi è mai successo di stare così male".

