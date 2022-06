La prima scissione in M5s c'è stata: quella fra Di Maio e Fico (Di lunedì 20 giugno 2022) Il presidente della Camera rompe un sodalizio che tra convinzioni e opportunismi era andato avanti per anni. Contribuendo così anche lui a spingere Luigi fuori dal Movimento Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 20 giugno 2022) Il presidente della Camera rompe un sodalizio che tra convinzioni e opportunismi era andato avanti per anni. Contribuendo così anche lui a spingere Luigi fuori dal Movimento

