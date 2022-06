Inter Bellanova, accordo in dirittura d’arrivo: cambiata la formula (Di lunedì 20 giugno 2022) L’Inter e il Cagliari hanno trovato un nuovo accordo per Bellanova che si appresta a vestire il nerazzurro in prestito oneroso L’Inter ha chiuso per l’arrivo di Bellanova dal Cagliari. L’accordo era già stato trovato nei giorni scorsi, ma i nerazzurri hanno voluto cambiare la formula. Infatti, come riportato da Gianluca Di Marzio, il terzino approderà all’Inter in prestito oneroso fissato a 3 milioni e inserito il diritto di riscatto a 7 milioni. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 giugno 2022) L’e il Cagliari hanno trovato un nuovoperche si appresta a vestire il nerazzurro in prestito oneroso L’ha chiuso per l’arrivo didal Cagliari. L’era già stato trovato nei giorni scorsi, ma i nerazzurri hanno voluto cambiare la. Infatti, come riportato da Gianluca Di Marzio, il terzino approderà all’in prestito oneroso fissato a 3 milioni e inserito il diritto di riscatto a 7 milioni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

DiMarzio : .@Inter: fatta per l’arrivo di #Bellanova dal @CagliariCalcio. Prestito oneroso di 3M€ e diritto di riscatto fissat… - AlfredoPedulla : #Bellanova-#Inter: non è fatta ora, era già fatta. Operazione da 10 milioni, mai una possibilità che potesse saltare ? ???? - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @Inter, per #Bellanova siamo ai dettagli. Le ultime - GiuseppePandur3 : RT @AlfredoPedulla: #Bellanova-#Inter: non è fatta ora, era già fatta. Operazione da 10 milioni, mai una possibilità che potesse saltare ?… - KENHOBl : RT @DiMarzio: .@Inter: fatta per l’arrivo di #Bellanova dal @CagliariCalcio. Prestito oneroso di 3M€ e diritto di riscatto fissato a 7M€. @… -