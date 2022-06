Incendio ex Fatme a Pagani, primi rilievi Arpac. (Di lunedì 20 giugno 2022) L'Agenzia Ambientale della Campania è intervenuta intorno alle 20.30 di sabato scorso 18 giugno per valutare gli effetti ambientali dell'Incendio che nella serata di sabato ha interessato un deposito ... Leggi su gazzettadisalerno (Di lunedì 20 giugno 2022) L'Agenzia Ambientale della Campania è intervenuta intorno alle 20.30 di sabato scorso 18 giugno per valutare gli effetti ambientali dell'che nella serata di sabato ha interessato un deposito ...

Pubblicità

GazzettaSalerno : L’Agenzia Ambientale della Campania è intervenuta intorno alle 20.30 di sabato scorso 18 giugno per valutare gli ef… - GazzettaSalerno : L’Agenzia Ambientale della Campania è intervenuta intorno alle 20.30 di sabato scorso 18 giugno per valutare gli ef… - GazzettaSalerno : Incendio ex Fatme a Pagani, primi rilievi Arpac. - salernotoday : Incendio nel capannone di un'azienda a Pagani: ingenti i danni -