Gf 16 | Ambra Lombardo si è sposata | la reazione del suo ex Kiko Nalli

(Di lunedì 20 giugno 2022) Dopo le nozze di, Kikòè intervenuto sul suo profilo Instagram per dire la sua. La professoressa siciliana e Kikò si erano conosciuti all’interno della sedicesima edizione Gf Vip e avevano intrapreso una relazione terminata dopo pochi mesi.aveva rivelato pubblicamente di non sentirsi amata mentre Kikò aveva sempre mantenuto un po’ di riservatezza, preferendo non dare troppe spiegazioni. Nei giorni scorsi, precisamente il 18 giugno, laè convolata a nozze con Lorenzo Cascino. Molti fan hanno chiesto a Kikò cosa ne pensasse e l’ex marito di Tina Cipollari si è espresso così: Signore fino alla fine. A tutti quelli che in questi giorni mi chiedevano cosa ne pensassi di una mia ex…posso solo rispondere con un sincero tanti auguri per una vita felice e piena di amore. ...