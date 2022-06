Pubblicità

Agenzia ANSA

Il primo ministro conservatore britannico, Boris, è statostamattina in anestesia generale alla cavità nasale in un ospedale di Londra. Lo ha annunciato a intervento terminato Downing Street, precisando che si è trattato di "un'...Non è chiaro se Borishasu istigazione di Biden; è un fatto che il mondo anglo non vuole che la ferita aperta in Europa si rimargini; come dice Putin, vivrebbe come una sconfitta ... Gb: Johnson operato di adenoidi in anestesia generale Il primo ministro conservatore britannico, Boris Johnson, è stato operato stamattina in anestesia generale alla cavità nasale in un ospedale di Londra ...Il primo ministro conservatore britannico, Boris Johnson, è stato operato stamattina in anestesia generale alla cavità nasale in un ospedale di Londra. (ANSA) ...