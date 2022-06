«Troppe pressioni sugli atleti. Bisogna aiutarli a capire che la frustrazione fa parte del sistema» (Di domenica 19 giugno 2022) Abc dedica un articolo alla salute mentale degli atleti. La definisce il nemico silenzioso dello sport, che si manifesta non con lesioni fisiche, sale operatorie o protesi, ma con disturbi emotivi, ansia o, nel peggiore dei casi, con una diagnosi di depressione. Naomi Osaka, Simone Biles, Andrés Iniesta, Paula Badosa, Tom Dumoulin: sono tanti gli atleti che hanno dovuto fare i conti con questa realtà. E viene sempre più alla ribalta il ruolo degli psicologi dello sport. Abc ne intervista tre, che raccontano la loro esperienza con gli atleti. Uno dei tre è José Carlos Jaenes. E’ stato lui a trattare l’ex nuotatore Rafa Muñoz, che qualche anno fa confessò di aver tentato il suicidio alle prese con problemi di alcol dovuti all’incapacità di gestire la fama. Come è possibile che un atleta al top pensi al suicidio? “La mentalità distruttiva ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 19 giugno 2022) Abc dedica un articolo alla salute mentale degli. La definisce il nemico silenzioso dello sport, che si manifesta non con lesioni fisiche, sale operatorie o protesi, ma con disturbi emotivi, ansia o, nel peggiore dei casi, con una diagnosi di depressione. Naomi Osaka, Simone Biles, Andrés Iniesta, Paula Badosa, Tom Dumoulin: sono tanti gliche hanno dovuto fare i conti con questa realtà. E viene sempre più alla ribalta il ruolo degli psicologi dello sport. Abc ne intervista tre, che raccontano la loro esperienza con gli. Uno dei tre è José Carlos Jaenes. E’ stato lui a trattare l’ex nuotatore Rafa Muñoz, che qualche anno fa confessò di aver tentato il suicidio alle prese con problemi di alcol dovuti all’incapacità di gestire la fama. Come è possibile che un atleta al top pensi al suicidio? “La mentalità distruttiva ...

