Segnali radio da una civiltà aliena | così si prepara una boiata informativa

(Di domenica 19 giugno 2022) D’accordo che bisogna trovare delle notizie per potere pubblicare qualcosa e sbarcare il lunario. Va bene che di tempo non ce n’è mai abbastanza. Però il tutto non giustifica scrivere sciocchezze. Vedi le recenti farneticazioni sul “rispettato scienziato” di turno che dichiara, in un articolo pubblicato su Nature, di avere rilevatoextra-terrestri di possibile “origine””. Ma per favore! La classica ricetta per il confezionamento di una frescaccia(traduzione alquanto libera di fake news) è stata seguita in modo ineccepibile. Si prenda soggetto definibile come “scienziato”. Se cinese meglio. Nella fattispecie trattasi del Professor Zhang Tongjie, responsabile del gruppo di ricerca cinese per la ricerca diextraterrestri presso la Beijing Normal University, che ...