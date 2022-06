L’Inter dice che ‘Lautaro non gioca’ (Di domenica 19 giugno 2022) Calcio italiano: 19/06/2022 Agire alle 20:34 est “Il direttivo e Simone Inzaghi lo considerano intoccabile”, pubblica il ‘Corriere dello Sport’ In Inghilterra Tottenham, Chelsea e Arsenal hanno chiesto alL’Inter la situazione dell’attaccante Lautaro Martínez non è nel mercato. Almeno è quello che si dice alL’Inter, dove non contemplano l’addio dell’attaccante argentino. “Il cda e Simone Inzaghi lo considerano intoccabile”ha pubblicato il ‘Corriere dello Sport’, un mezzo che riportava che i ‘nerazzurri’ sognavano di formare un tridente offensivo di tanti carati con Lukaku, Dybala e lo stesso Lautaro. In Inghilterra Tottenham, Chelsea e Arsenal hanno chiesto alL’Inter la situazione dell’attaccante. E gli italiani sono stati schietti: “Lautaro non si è toccato & rdquor;. ... Leggi su justcalcio (Di domenica 19 giugno 2022) Calcio italiano: 19/06/2022 Agire alle 20:34 est “Il direttivo e Simone Inzaghi lo considerano intoccabile”, pubblica il ‘Corriere dello Sport’ In Inghilterra Tottenham, Chelsea e Arsenal hanno chiesto alla situazione dell’attaccante Lautaro Martínez non è nel mercato. Almeno è quello che sial, dove non contemplano l’addio dell’attaccante argentino. “Il cda e Simone Inzaghi lo considerano intoccabile”ha pubblicato il ‘Corriere dello Sport’, un mezzo che riportava che i ‘nerazzurri’ sognavano di formare un tridente offensivo di tanti carati con Lukaku, Dybala e lo stesso Lautaro. In Inghilterra Tottenham, Chelsea e Arsenal hanno chiesto alla situazione dell’attaccante. E gli italiani sono stati schietti: “Lautaro non si è toccato & rdquor;. ...

