Incendi Spagna: attivi roghi in vari punti, evacuate diverse localita' (Di domenica 19 giugno 2022) I vigili del fuoco continuano a combattere diversi Incendi in tutta la Spagna dopo un'ondata di caldo fuori stagione nel Paese. Nella catena montuosa nord - occidentale della Sierra de Culebra, l'... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 19 giugno 2022) I vigili del fuoco continuano a combattere diversiin tutta ladopo un'ondata di caldo fuori stagione nel Paese. Nella catena montuosa nord - occidentale della Sierra de Culebra, l'...

Pubblicità

AntonioSilverii : RT @FerdinandoC: Su @DomaniGiornale parliamo dell'estate che non è iniziata ma è già con noi da un po', delle ondate di calore su Italia, S… - cjmimun : Spagna: incendi, roghi 'fuori controllo' in Navarra - Dome689 : RT @Open_gol: Da giorni i Vigili del fuoco sono impegnati a domare le fiamme - Open_gol : Da giorni i Vigili del fuoco sono impegnati a domare le fiamme - dangelo_luciana : RT @petergomezblog: Ondata di caldo in Europa: 40° in Francia, incendi boschivi in Spagna e temperature anomale a Londra -