Genova | tenta di rubare un bracciale a un bambino di due anni Denunciato quarantenne

Pubblicità

ilbisa2 : Genova, marocchino tenta di rubare un braccialetto a un bimbo di due anni nel passeggino: denunciato - LuigiCornaglia : Giunta comunale di Genova, scintille tra Meloni e Bucci, Toti tenta la mediazione - rep_genova : Giunta comunale di Genova, scintille tra Meloni e Bucci, Toti tenta la mediazione [di Michela Bompani] [aggiornamen… - LiguriaOggi : Genova, tenta di portare droga al figlio in carcere nascondendola nei peperoni, arrestata -

Al quanto la giovane madre, acome turista, ha allertato i carabinieri che si sono messi subito sulle tracce del fallito borseggiatore.È muro contro muro tra Giorgia Meloni e, la tensione tra il quartier generale di Fdi e il sindaco Bucci ieri è esplosa al telefono. Il centrodestra non solo genovese è scosso da uno scontro telefonico, ieri, avvenuto tra la leader ...(ANSA) - GENOVA, 19 GIU - Ha tentato di strappare un braccialetto dal polso di un bimbo di due anni che si trovava nel passeggino ma le urla della mamma lo hanno fatto scappare via. E' successo in Sot ...Genova. Tutto è successo in un attimo: mentre la mamma spingeva il passeggino, l’uomo si è avvicinato rapidamente e con un gesto altrettanto rapido ha provato a strappare il piccolo braccialetto d’oro ...