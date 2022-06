(Di domenica 19 giugno 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.e la foto del, lola fa emozionare ancora oggi: “Non ci serviva nient’altro…”. La showgirl da moltissimi anni è legata a Daniele Bossari, tanto che i due sono considerati una delle coppie più felici e longeve del mondo dello spettacolo; anche per loro, però, ci sono stati momenti difficili in

Pubblicità

YouMovies

Anche tanti volti noti hanno voluto congratularsi con lei per il prezioso traguardo raggiunto: da Antonella Elia a Giulia Salemi, fino ae Monica Leofreddi. 'Mi festeggio perché me ......più recente assidui frequentatori delle nostre sono stati Gwyneth Paltrow e Ralph Fiennes (addirittura beccato a fare spesa alla Coop di Umbertide) ma anche Daniele Bossari e(... Filippa Lagerback, lo scatto dal passato spiazza: il momento più felice "Oggi festeggio, sono 3 anni che non bevo": l'ex concorrente del Gf vip lo racconta ai suoi follower in un lungo e toccante post.Che tempo che fa stasera non va in onda: perché, il motivo oggi, domenica 5 giugno 2022, dell'assenza del talk di Fabio Fazio ...