Docenti a tempo indeterminato e le ferie negli ultimi giorni di Giugno: Dirigente può non concedere? (Di domenica 19 giugno 2022) La fruizione di permessi, ferie e assenze da parte del personale docente con contratto a tempo indeterminato avviene secondo il Contratto collettivo nazionale di lavoro CCNL e specifiche disposizioni normative. Le ferie rappresentano un diritto spettante a tutto il personale docente e ATA. A volte può succedere che un insegnante abbia bisogno di alcuni giorni di ferie durante l'ultima settimana di Giugno, che, come risaputo, è un periodo cruciale pieno di impegni e adempimenti finali. I Dirigenti possono non concedere? L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 19 giugno 2022) La fruizione di permessi,e assenze da parte del personale docente con contratto aavviene secondo il Contratto collettivo nazionale di lavoro CCNL e specifiche disposizioni normative. Lerappresentano un diritto spettante a tutto il personale docente e ATA. A volte può succedere che un insegnante abbia bisogno di alcunididurante l'ultima settimana di, che, come risaputo, è un periodo cruciale pieno di impegni e adempimenti finali. I Dirigenti possono non? L'articolo .

