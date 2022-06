Arcobaleno d' Estate | a Pisa la cena sul Ponte di Mezzo | sorrisi e solidarietà - Le Nostre Iniziative

Pubblicità

infoitcultura : Spunta l’Arcobaleno sull’estate della Toscana - infoitcultura : Spunta l'Arcobaleno sull'estate della Toscana - infoitcultura : ’Arcobaleno d’estate’: un’edizione speciale grazie anche ad Agimus - infoitcultura : 'Adesso l’estate può decollare sotto il segno dell’Arcobaleno' - infoitcultura : Arcobaleno d'Estate, al via la grande festa che abbraccerà tutta la Toscana -

Un momento della cena sul Ponte di Mezzo Per approfondire : Foto :d', il concerto di Ron a Fiesole Articolo : Le note di Ron per ricordare Michele Manzotti Articolo :d', la festa in Maremma: visite guidate alla Diaccia Botrona / ...Sono state queste le due facce della serata - evento, che si è tenuto ieri sera al Teatro Romano nell'ambito di Toscanad', la manifestazione promossa per il decimo anno da Regione ...Pisa, 19 giugno 2022 - Successo per la cena sotto le stelle, organizzata sul Ponte di Mezzo a Pisa, nell'ambito di Arcobaleno d'Estate, la grande festa di benvenuto all'estate. Che ha nella cena del P ...VOGLIA DI RIPARTENZA: VIDEO. Proprio la provincia di Firenze è una delle grandi protagoniste dell’Arcobaleno, organizzato con il supporto di Toscana Promozione Turistica, Fondazione Sistema Toscana e ...