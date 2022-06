AEW: Hiroshi Tanahashi farà il suo debutto sul ring a Dynamite la prossima settimana (Di domenica 19 giugno 2022) L’AEW si sta preparando a Forbidden Door, l’evento in collaborazione con la New Japan Pro Wrestling dove verrà coronato il primo All Atlantic Champion ma soprattutto avremo il nuovo Interim AEW World Champion. A contendersi il titolo massimo della federazione di Jacksonville saranno Jon Moxley e l’Asso della NJPW, Hiroshi Tanahashi: quest’ultimo è apparso già in due episodi di Dynamite, prima per confrontarsi a distanza con CM Punk e poi nel corso dell’ultimo episodio ha avuto un faccia a faccia con Jon Moxley, interrotto solamente dall’attacco di Chris Jericho e dei suoi scagnozzi. A quanto pare le azioni del Wizard avranno delle ripercussioni e porteranno al debutto sul ring AEW di Tanahashi. Tag team match stellare Nel prossimo episodio di Dynamite, ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 19 giugno 2022) L’AEW si sta preparando a Forbidden Door, l’evento in collaborazione con la New Japan Pro Wrestling dove verrà coronato il primo All Atlantic Champion ma soprattutto avremo il nuovo Interim AEW World Champion. A contendersi il titolo massimo della federazione di Jacksonville saranno Jon Moxley e l’Asso della NJPW,: quest’ultimo è apparso già in due episodi di, prima per confrontarsi a distanza con CM Punk e poi nel corso dell’ultimo episodio ha avuto un faccia a faccia con Jon Moxley, interrotto solamente dall’attacco di Chris Jericho e dei suoi scagnozzi. A quanto pare le azioni del Wizard avranno delle ripercussioni e porteranno alsulAEW di. Tag team match stellare Nel prossimo episodio di, ...

Pubblicità

Zona_Wrestling : #WWE AEW: Hiroshi Tanahashi farà il suo debutto sul ring a Dynamite la prossima settimana - - TSOWrestling : Annunciato il primo incontro di Hiroshi Tanahashi in #AEW! #TSOW // #TSOS // #njpw - TSOWrestling : Ci sarà un faccia a faccia in vista di #ForbiddenDoor #TSOW // #TSOS - TSOWrestling : Occasione per il titolo #AEW (ad interim) a #ForbiddenDoor in palio a #njdominion // #TSOW #TSOS -