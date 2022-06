Vidal, niente Flamengo per lui, andrà al Boca Juniors? (Di sabato 18 giugno 2022) Arturo Vidal andrà in Sudamerica dopo l’addio all’inter, ma potrebbe non finire al Flamengo. Il Boca Juniors sembra la destinazione preferita Arturo Vidal pronto a tornare in Sudamerica, ma non verso il Brasile. Dopo che sembrava tutto fatto per il suo arrivo al Flamengo, il quotidiano argentino Olè, il cileno ex Juve e Inter potrebbe andare in Argentina. Secondo il media argentino, Vidal starebbe valutando di passare al Boca Juniors, ammettendo ad una persona vicino a lui la preferenza per gli xeneizes. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 18 giugno 2022) Arturoin Sudamerica dopo l’addio all’inter, ma potrebbe non finire al. Ilsembra la destinazione preferita Arturopronto a tornare in Sudamerica, ma non verso il Brasile. Dopo che sembrava tutto fatto per il suo arrivo al, il quotidiano argentino Olè, il cileno ex Juve e Inter potrebbe andare in Argentina. Secondo il media argentino,starebbe valutando di passare al, ammettendo ad una persona vicino a lui la preferenza per gli xeneizes. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

r1voluzionenera : RT @Portinaia2: È più forte di voi, non riuscite mai a separare la vita privata da quella sportiva. Guardacaso con Vidal non si diceva nien… - diegonoisevic : @wazzaCN Io invece vorrei leggere tutti quelli che dicono di non vendere nessuno (ok, va anche bene) ma senza poi f… - Portinaia2 : È più forte di voi, non riuscite mai a separare la vita privata da quella sportiva. Guardacaso con Vidal non si dic… - 4gog0 : Se davvero vendono Pinamonti, Sensi, Pirola, Skriniar a 60M, Dumfries a 35M, più gli ingaggi risparmiati di Dzeko,… - Oscar__0scar : @Domenic00451076 @CampiMinati eh si meno male che erano sconosciuti la Juve vidal l'aveva soffiato al bayern ti sei… -

Dybala - Inter, incontro decisivo nelle prossime ore Paulo Dybala è a un passo dall'Inter, ma ancora niente è scritto. Dopo un lunghissimo corteggiamento, il matrimonio si sta per celebrare e in agenda ...è sempre stato legato all'uscita di Vidal e ... Inter, decadenza o rinascita Non esiste ' Lukaku o niente'. Esiste solo quando non si hanno idee sviluppate nell'arco di un ... Così come è stato Vidal per l' Inter . L'altra cosa davvero che fa rimanere perplessi è che si va su ... Calcio News 24 Dieci anni senza Gore Vidal, il populista geniale Che personaggio Gore Vidal. Dello scrittore morto dieci anni fa nel luglio del 2012 qualche tempo fa Netflix congelò un biopic già quasi pronto, realizzato con costi ingenti, con Kevin Spacey a interp ... Cessione Sampdoria: Di Silvio, Bonetti e i contatti con Vidal. Il punto Bonetti e le voci sull'interesse per la sua Sampdoria, che vedono coinvolto anche Di Silvio, ecco gli aggiornamenti sulla cessione del club ... Paulo Dybala è a un passo dall'Inter, ma ancoraè scritto. Dopo un lunghissimo corteggiamento, il matrimonio si sta per celebrare e in agenda ...è sempre stato legato all'uscita die ...Non esiste ' Lukaku o'. Esiste solo quando non si hanno idee sviluppate nell'arco di un ... Così come è statoper l' Inter . L'altra cosa davvero che fa rimanere perplessi è che si va su ... Vidal, niente Flamengo per lui, andrà al Boca Juniors Che personaggio Gore Vidal. Dello scrittore morto dieci anni fa nel luglio del 2012 qualche tempo fa Netflix congelò un biopic già quasi pronto, realizzato con costi ingenti, con Kevin Spacey a interp ...Bonetti e le voci sull'interesse per la sua Sampdoria, che vedono coinvolto anche Di Silvio, ecco gli aggiornamenti sulla cessione del club ...