Udinese | Marino | «Udogie? Difficile vada via dopo un anno»

(Di sabato 18 giugno 2022) Pierpaolo, direttore sportivo dell’, ha parlato del futuro di alcuni giocatori ai microfoni diTv Pierpaolo, direttore sportivo dell’, ha parlato del futuro di alcuni giocatori ai microfoni diTv. Le sue dichiarazioni: «andrà viauna sola stagione. Il discorso per Deulofeu e Molina è diverso, in caso di buone offerte valuteremo il loro futuro». L'articolo proviene da Calcio News 24.

