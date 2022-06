Riccardo Fogli addio ai Pooh, ora spunta la verità: ecco che cosa è successo (Di sabato 18 giugno 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. L’addio di Riccardo Fogli ai Pooh è stato un evento che ha segnato la musica italiana. Dopo tanti anni è spuntata la verità: ecco che cosa è successo per davvero. I Pooh sono stati una delle band più amate nella storia della canzone italiana. Erano davvero dei miti, delle icone per un’intera generazione. Tante sono Leggi su youmovies (Di sabato 18 giugno 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. L’diaiè stato un evento che ha segnato la musica italiana. Dopo tanti anni èta lacheper davvero. Isono stati una delle band più amate nella storia della canzone italiana. Erano davvero dei miti, delle icone per un’intera generazione. Tante sono

Pubblicità

scimonelli : RT @scimonelli: Buongiorno... ... 'Dio, Dio come vorrei, guardare il mondo con gli occhi tuoi. Non so cosa darei per essere dove ora tu sei… - PaolaPaolin : RT @scimonelli: Buongiorno... ... 'Dio, Dio come vorrei, guardare il mondo con gli occhi tuoi. Non so cosa darei per essere dove ora tu sei… - AntonellaColam4 : RT @scimonelli: Buongiorno... ... 'Dio, Dio come vorrei, guardare il mondo con gli occhi tuoi. Non so cosa darei per essere dove ora tu sei… - Faustanthonia73 : RT @scimonelli: Buongiorno... ... 'Dio, Dio come vorrei, guardare il mondo con gli occhi tuoi. Non so cosa darei per essere dove ora tu sei… - gennaronapoli19 : RT @scimonelli: Buongiorno... ... 'Dio, Dio come vorrei, guardare il mondo con gli occhi tuoi. Non so cosa darei per essere dove ora tu sei… -