ORARUNE FEST tra gioia | ricordi e socialità ritrovata

Leggi su filodirettomonreale

(Di sabato 18 giugno 2022) PIOPPO – Che laabbia inizio! Un’esclamazione che ci catapulta idealmente in una favola, quella che oggi hanno vissuto grandi e piccini. Un’esclamazione che ci catapulta in una. Convivialità,, curiosità e un pizzico di creatività hanno trasformato, oggi, la sede diin uno spazio magico dove tanti bambini (e non solo) hanno potuto dare sfogo alla propria fantasia e vivacità. Uno spazio magico dove è caduto in oblio l’incubo della pandemia rivelandosi, invece, un’occasione per aprirsi alla condivisione di esperienze e. Difficile a credersi ma la sede del Comitato Pioppo Comune ha rischiato di chiudere i battenti proprio durante la pandemia. Ma è stato grazie alla caparbietà dei suoi componenti ...