L'erba di Berrettini è sempre più verde. Batte Van de Zandschulp: è in finale al Queen's (Di sabato 18 giugno 2022) Come brilla l'erba di Matteo Berrettini, sempre più verde, giorno dopo giorno. Un'operazione alla mano che l'ha tenuto fuori 84 giorni, un titolo 250 a Stoccarda al rientro e, adesso, la finale del ... Leggi su gazzetta (Di sabato 18 giugno 2022) Come brilla l'di Matteopiù, giorno dopo giorno. Un'operazione alla mano che l'ha tenuto fuori 84 giorni, un titolo 250 a Stoccarda al rientro e, adesso, ladel ...

Eurosport_IT : SEMIFINALEEEEEEEEEEEEEEE! ???? Matteo Berrettini batte senza problemi Tommy Paul e continua il suo viaggio sull'erb… - FiorinoLuca : Matteo Berrettini è nuovamente in finale al Queen's?? ?? 8 vittorie su 8 al rientro dall’infortunio ?? 10ª final… - FiorinoLuca : Altra vittoria di Matteo #Berrettini al Queen’s e altro quarto di finale raggiunto sull’erba. A volte le vittorie… - solounastella : RT @DrApocalypse: Vinto Stoccarda, #Berrettini vola in finale anche al Queens. Aspettando Wimbledon, Matteo è sempre più in forma. L’erba è… - solounastella : RT @Tommuz24: L'erba londinese è sempre tricolore ?????? #Berrettini #QueensTennis -