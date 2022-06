Lavoro, più di un italiano su due vuole cambiarlo (Di sabato 18 giugno 2022) Roma, 18 giu. (Adnkronos/Labitalia) - Una cosa è certa: dopo la pandemia, gli italiani hanno una gran voglia di cambiamento. A partire dal Lavoro. Un'occupazione più compatibile con le esigenze di vita personale e più appagante sotto il profilo professionale ed economico. Più della metà dei lavoratori del Belpaese (55%) desidera una nuova occupazione perché insoddisfatta di quella attuale e il 15% si è attivato per cercare un altro impiego. A descrivere il sentiment degli italiani e le evoluzioni in atto è l'indagine della Fondazione studi consulenti del Lavoro dal titolo 'Italiani e Lavoro nell'anno della transizione', condotta, in collaborazione con SWG. Un tema che sarà affrontato nel corso del Festival del Lavoro dal 23 al 25 giugno a Bologna, presso il Palazzo della Cultura e dei Congressi. Un fenomeno ... Leggi su iltempo (Di sabato 18 giugno 2022) Roma, 18 giu. (Adnkronos/Labitalia) - Una cosa è certa: dopo la pandemia, gli italiani hanno una gran voglia di cambiamento. A partire dal. Un'occupazione più compatibile con le esigenze di vita personale e più appagante sotto il profilo professionale ed economico. Più della metà dei lavoratori del Belpaese (55%) desidera una nuova occupazione perché insoddisfatta di quella attuale e il 15% si è attivato per cercare un altro impiego. A descrivere il sentiment degli italiani e le evoluzioni in atto è l'indagine della Fondazione studi consulenti deldal titolo 'Italiani enell'anno della transizione', condotta, in collaborazione con SWG. Un tema che sarà affrontato nel corso del Festival deldal 23 al 25 giugno a Bologna, presso il Palazzo della Cultura e dei Congressi. Un fenomeno ...

