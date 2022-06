Cultura, territorio e divertimento coloreranno l’estate di Seriate (Di sabato 18 giugno 2022) Un palinsesto eventi che conta oltre 50 film, 7 concerti, 7 spettacoli teatrali e inoltre letture, presentazioni, serate di gioco e attività per bambini: l’estate di Seriate è alle porte e ha in serbo sorprese per tutti Leggi su ecodibergamo (Di sabato 18 giugno 2022) Un palinsesto eventi che conta oltre 50 film, 7 concerti, 7 spettacoli teatrali e inoltre letture, presentazioni, serate di gioco e attività per bambini:diè alle porte e ha in serbo sorprese per tutti

Pubblicità

LaTorre1905 : EcoFest #Napoli, Malika Ayane ospite d'eccezione alla #Kermesse napoletana per ulteriori info clicca qui… - MattinoDiVerona : Università: industria, turismo, territorio e cultura: 110 milioni dal Pnrr per mettere in rete il Nord-Est Leggi tu… - ProDocente : Trentino, il campanile di Fondo e le storie di Simone tra cultura e territorio - LucianoQuaranta : RT @VitoBardi: Approvato in Giunta l’Avviso pubblico per i Piani integrati della #cultura. Una buona notizia per un settore che è centrale… - fabiochiarugi : RT @turismoER: Avete mai visto una fortezza così bella? Siamo nel cuore di #Rimini e quello che vedete è Castel Sismondo: -