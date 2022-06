Covid | Iss | aumentano i casi ma BA 4 e BA 5 non sono più gravi

(Di sabato 18 giugno 2022) "Nel corso dell'ultima settimana il numero disegnalati risultano in aumento mentre ospedalizzazioni, ricoveri in terapia intensiva e decessi risultano ancora in diminuzione", ma "attualmente, ...

Pubblicità

filipposelvagg1 : RT @mbolognetti: Le cazzate di Speranza e soci. Questa settimana dal Report diffuso dall'ISS emerge che le diagnosi di Covid-19 tra i vacc… - Miti_Vigliero : Report Iss: casi reinfezione crescono dal 6,3 al 7,4% - mbolognetti : Le cazzate di Speranza e soci. Questa settimana dal Report diffuso dall'ISS emerge che le diagnosi di Covid-19 tra… - glooit : Covid: Iss, aumentano le reinfezioni dal 6,3 al 7,4% leggi su Gloo - MediasetTgcom24 : Covid, report Iss: aumentano le reifezioni dal 6,3 al 7,4% #5giugno2022 #24agosto2021 #settimanaprecedente -

Lo indica il report esteso settimanale che integra il Monitoraggio- MInistero della Salute. Più a rischio i non vaccinati, le donne, i sanitari e chi è vaccinato da più di 120 giorni. Nei ...È quanto emerge dall'ultimo report esteso dell'Istituto superiore di Sanità sull'andamento delin Italia (15/06/2022). L'segnala che è "in aumento, rispetto alla precedente settimana, la ...È quanto emerge dall'ultimo report esteso dell'Istituto superiore di Sanità sull'andamento del Covid in Italia (15/06/2022). L'analisi del rischio di reinfezione a partire dal 6 dicembre 2021 (data ...Il Covid è tornato ad affacciarsi con insistenza in Italia. E mentre i virologi lanciano l'allarme in vista dell'estate, continua l'aumento delle reinfezoni ...