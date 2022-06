Viabilità Roma Regione Lazio del 17-06-2022 ore 09:15 (Di venerdì 17 giugno 2022) Viabilità DEL 17 GIUGNO 2022 ORE 09.05 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO MA VEDIAMO LA NOTIZIA IN DETTAGLIO SI STA IN CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA FIORENTINI ALLA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA TRA LE USCITE BUFALOTTA E TIBURTINA, A SEGUIRE CODE MA PER TRAFFICO INTENSO TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E APPI IN ESTERNA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA, TRA Roma-FIUMICINO E VIA DEL MARE, POI CODE A TRATTI TRA PRENESTINA E NOMENTANA BUFALOTTA TRAFFICO RALLENTATO SULLA NOMENTANA TRA TOR LUPARA E COLLEVERDE, NEI DUE SENSI DI MARCIA CODE SULLA PALOMBARESE A PARTIRE DA VIA MARCO SIMONE IN DIREZINE NOMENTANA CAMBIAMO ARGOMENTO LO ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 17 giugno 2022)DEL 17 GIUGNOORE 09.05 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO INTENSO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO MA VEDIAMO LA NOTIZIA IN DETTAGLIO SI STA IN CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA FIORENTINI ALLA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA TRA LE USCITE BUFALOTTA E TIBURTINA, A SEGUIRE CODE MA PER TRAFFICO INTENSO TRA DIRAMAZIONESUD E APPI IN ESTERNA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA, TRA-FIUMICINO E VIA DEL MARE, POI CODE A TRATTI TRA PRENESTINA E NOMENTANA BUFALOTTA TRAFFICO RALLENTATO SULLA NOMENTANA TRA TOR LUPARA E COLLEVERDE, NEI DUE SENSI DI MARCIA CODE SULLA PALOMBARESE A PARTIRE DA VIA MARCO SIMONE IN DIREZINE NOMENTANA CAMBIAMO ARGOMENTO LO ...

