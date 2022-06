Ultime Notizie – Sud, conclusa la seconda edizione del convegno La Vita Agile (Di venerdì 17 giugno 2022) Si è conclusa oggi la seconda edizione del convegno La Vita Agile dal titolo ‘Economia circolare per il rilancio del Mezzogiorno‘ a Lamezia Terme presso il Teatro Grandinetti. Un pomeriggio di incontri tra personalità politiche, parti sociali, rappresentanti delle istituzioni pubbliche e private e aziende per definire un modello di rilancio del Mezzogiorno, attraverso un confronto e spunti concreti per cogliere le opportunità di sviluppo del Paese. Enrico Giovannini, ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha commentato: “È necessario mettere al centro il piano di fattibilità tecnico-economico. Seguiamo sia le regole del Next Generation sia le regole del G20 che hanno definito anni fa cosa vuol dire costruire una infrastruttura sostenibile. Uno dei principi ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 17 giugno 2022) Si èoggi ladelLadal titolo ‘Economia circolare per il rilancio del Mezzogiorno‘ a Lamezia Terme presso il Teatro Grandinetti. Un pomeriggio di incontri tra personalità politiche, parti sociali, rappresentanti delle istituzioni pubbliche e private e aziende per definire un modello di rilancio del Mezzogiorno, attraverso un confronto e spunti concreti per cogliere le opportunità di sviluppo del Paese. Enrico Giovannini, ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha commentato: “È necessario mettere al centro il piano di fattibilità tecnico-economico. Seguiamo sia le regole del Next Generation sia le regole del G20 che hanno definito anni fa cosa vuol dire costruire una infrastruttura sostenibile. Uno dei principi ...

