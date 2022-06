L’app di Postepay in down: «Problemi in via di risoluzione» (Di venerdì 17 giugno 2022) L’app di Postepay e i servizi informatici di Poste in generale sono in forte sofferenza dalla tardissima mattinata del 17 giugno 2022. Diverse le segnalazioni che stanno arrivando all’azienda e – soprattutto – l’argomento si sta ampiamente diffondendo, a macchia d’olio, sui social network. Su Twitter, ad esempio, vengono segnalati Problemi a diversi servizi di pagamento. Facendo un test, Giornalettismo ha potuto verificare addirittura Problemi d’accesso alL’applicazione Postepay. Il sito poste.it, invece, risulta essere regolarmente raggiungibile. Per cercare di capire qualcosa in più sul Postepay down di oggi, abbiamo contattato direttamente Poste Italiane che, innanzitutto, è in grado di escludere – immediatamente – l’ipotesi dell’attacco ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 17 giugno 2022)die i servizi informatici di Poste in generale sono in forte sofferenza dalla tardissima mattinata del 17 giugno 2022. Diverse le segnalazioni che stanno arrivando all’azienda e – soprattutto – l’argomento si sta ampiamente diffondendo, a macchia d’olio, sui social network. Su Twitter, ad esempio, vengono segnalatia diversi servizi di pagamento. Facendo un test, Giornalettismo ha potuto verificare addiritturad’accesso allicazione. Il sito poste.it, invece, risulta essere regolarmente raggiungibile. Per cercare di capire qualcosa in più suldi oggi, abbiamo contattato direttamente Poste Italiane che, innanzitutto, è in grado di escludere – immediatamente – l’ipotesi dell’attacco ...

AntonellaCica : RT @T4ECAKES: raga l'app della postepay non va perché sta seguendo gli orari degli uffici postali quindi tornerà a funzionare lunedì dalle… - c_ilari1 : RT @T4ECAKES: raga l'app della postepay non va perché sta seguendo gli orari degli uffici postali quindi tornerà a funzionare lunedì dalle… - SimoNetOnTheNet : Pensavo fosse un problema mio, dovevo fare un acquisto ma l'app #postepay mi mandava a quel paese. Ora so che in q… - T4ECAKES : raga l'app della postepay non va perché sta seguendo gli orari degli uffici postali quindi tornerà a funzionare lunedì dalle 9 alle 10.15 - krt0ffl : Non solo Postepay ma anche l’app BancoPosta non funziona -

