Fiorello, chi è la moglie Susanna Biondo: "Grazie a lei sono tornato a essere un uomo normale" (Di venerdì 17 giugno 2022) Fiorello, tra gli uomini di spettacolo più amati in assoluto in Italia, è legato in matrimonio a Susanna Biondo. Fiorello, chi è la moglie Susanna Biondo Susanna Biondo è nata nel 1965, dopo essersi laureata alla facoltà di Economia e commercio inizia a lavorare nell'azienda di famiglia. Susanna Biondo inizia a frequentare Fiorello nel 1996; a quell'epoca il noto showman era agli inizi della sua carriera, impegnato nelle piazze italiane con Karaoke. Il matrimonio arriva nel 2003, dopo sette anni di convivenza. Susanna è mamma di due meravigliose bambine: Olivia, avuta dal suo precedente matrimonio con l'imprenditore Edoardo Testa, e Angelica, nata dall'unione ...

