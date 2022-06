Falcone, politico di lungo corso nella città di Battipaglia (Di venerdì 17 giugno 2022) di Luca Capacchione Francesco Falcone, il cui arresto nella giornata di ieri ha scosso gli animi della politica locale, è politico di lungo corso nella città di Battipaglia ed è stato sempre eletto nelle ultime tre tornate amministrative. Imprenditore edile, amministratore, rappresentante legale, direttore tecnico e responsabile del servizio di prevenzione e protezione della società Falcone S.R.L. Classe 1960, diplomato come Perito Industriale Capotecnico con specializzazione in informatica nel 1981, è impegnato in politica dal 1997, dove viene eletto per la prima volta consigliere comunale a Battipaglia sotto il sindaco Fernando Zara, che dal ’99 al 2002 lo nomina Assessore con deleghe a Polizia Municipale e ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 17 giugno 2022) di Luca Capacchione Francesco, il cui arrestogiornata di ieri ha scosso gli animi della politica locale, èdidied è stato sempre eletto nelle ultime tre tornate amministrative. Imprenditore edile, amministratore, rappresentante legale, direttore tecnico e responsabile del servizio di prevenzione e protezione della societàS.R.L. Classe 1960, diplomato come Perito Industriale Capotecnico con specializzazione in informatica nel 1981, è impegnato in politica dal 1997, dove viene eletto per la prima volta consigliere comunale asotto il sindaco Fernando Zara, che dal ’99 al 2002 lo nomina Assessore con deleghe a Polizia Municipale e ...

