De Luca | “Numero positivi Covid enormemente superiore rispetto a un anno fa” VIDEO

(Di venerdì 17 giugno 2022) Il governatore della Campania Vincenzo Deha parlato dell’aumento dei contagi nella regione: “Sintomi leggeri ma in autunno la situazione potrebbe essere delicata”. “Abbiamo avuto una piccola ripresa del contagio. In larghissima misura le persone che vengono contagiate non hgrandi sintomi, però, stiamo attenti perché oggi abbiamo undiche è

Pubblicità

Svegliatill : #Covid_19, #DeLuca: 'Oggi numero positivi enormemente superiore ad un anno fa. E' un annuncio di quanto accadrà in… - DRosso17 : Luca Toni, Telefoni, Berlusconi, Chiama qui per te.... NUMERO UNO - campaninimarco : @luca_biasi @smarginature L'Inghilterra ha il nostro stesso numero di abitanti e una media di oltre 200.000 aborti,… - manis : @SignorErnesto @AndreaRoventini @ramella_f @paolodeluca72 @stebaraz @aantonio991 @fattoquotidiano @Luca_Mercalli È… - Luca_Gualtieri1 : Numero di giorni all'anno dedicati al pagamento delle #imposte. #fisco -

... dedicando un suo(il 214 di luglio - agosto 2022) alla nostra città ed alle sue ricchezze". ... Nicolò Bongiorno regista e GianGrassigli ordinario Archeologia classica all'Università degli ...... sono in calendario visite per patologie del colon con il proctologoGattoni, di senologia con ... Per le prenotazioni telefonare al0163.24780 o 333.8022.282, dalle 10 alle 12 e dalle 15 ...Napoli, 17 giu. (askanews) - "Abbiamo avuto una piccola ripresa del contagio. In larghissima misura le persone che vengono contagiate non hanno grandi sintomi, però, stiamo attenti perché oggi abbiamo ...Circa il Covid, il Governatore della Campania Vincenzo De Luca nel suo appunatamento del venerdi su FB torna a fare appello alla prudenza e al buon senso dei cittadini, a fronte di una piccola ripresa ...