Beppe Grillo | Il limite dei due mandati deve restare Anche L' Elevato è contro Di Maio | scissione in vista

beppe_grillo : Il Supremo mi ha parlato... - beppe_grillo : Corea del Sud: sempre più aziende sostituiscono i lavoratori con i Robot - AlbertoBagnai : Io al posto suo farei più attenzione: l’omonimia è spesso fonte di equivoci pericolosi! - sissiisissi2 : RT @fanpage: Il fondatore del M5s Beppe Grillo dice che la regola del limite dei due mandati deve restare, perché serve a “prevenire il ris… - mariamacina : RT @dariodangelo91: La mossa del Garante: l'ex pupillo abbandonato al suo destino. Messo alla porta del Movimento. Anzi, con un piede già f… -

La tensione è altissima. Al M5S è mancato anche il voto del suo fondatore e garante . E ora, a distanza di giorni dal flop alle amministrative,rompe il silenzio post - elezioni. Lo fa con un nuovo post pubblicato sul suo blog dal titolo "Il Supremo mi ha parlato" in cui sostiene l'importanza di mantenere il doppio mandato (anche ...Tutti i membri del governo rimarrebbero esclusi dal prossimo Parlamento, compresi i fedelissimi di Conte e del ministro degli Esterientra, di nuovo, a gamba tesa nello scontro interno ...Ascolta In Corea del Sud, a gennaio, è entrata in vigore una legge chiamata Serious Disasters Punishment Act, per la tutela dei dipendenti che lavorano in condizioni di scarsa sicurezza. Con questa nu ...Ascolta Le Filippine sono destinate a un’importante espansione delle energie rinnovabili nel prossimo futuro. Il miliardario filippino, e il secondo uomo più ricco del paese, Enrique Razon, svilupper ...