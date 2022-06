Attento Benevento | Pecchia ha chiesto a Krause uno “Squalo” in regalo

(Di venerdì 17 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Ascoltiamo e valutiamo offerte per tutti“. L’ammissione che nelnon ci sono incedibili se sul tavolo si mettono argomenti convincenti. Pasquale Foggia è stato chiaro, non c’è intenzione di smobilitare ma da qui al 1° settembre, giorno di chiusura del calciomercato, potrebbe succedere di tutto. Sono tanti i calciatori giallorossi che piacciono ad altre squadre, tra questi anche Francesco Forte, arrivato appena sei mesi fa nel Sannio. L’attaccante è il desiderio, neanche tanto nascosto, di Fabio, fresco di investitura come nuovo tecnico del Parma. Portata in serie A la Cremonese, l’ex centrocampista proverà a fare lo stesso con i ducali e tra le prime richieste fatte al presidente americano Kyleci sarebbe proprio lo ““. Tra il ...

