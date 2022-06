All’Arnas Civico di Palermo due trapianti di rene in poche ore (Di venerdì 17 giugno 2022) Palermo (ITALPRESS) – All’Arnas Civico due trapianti di rene in poche ore. Un perfetto lavoro di squadra, reso possibile grazie alla donazione di organi di una giovane, che ha ridato la vita a due pazienti, una donna entrata in lista d’attesa da poco tempo, e un uomo, entrambi in dialisi per insufficienza terminale d’organo. L’intero percorso che ha portato alla realizzazione dei due trapianti è stato coordinato dal CRT Sicilia. A eseguire gli interventi è stata l’equipe dell’unità operativa dipartimentale chirurgia in uremico e trapianti di rene guidata da Saverio Matranga. “Un’attività chirurgica intensa – commenta Matranga – , con una programmazione improntata al risparmio dei tempi e all’efficienza delle procedure, per la quale ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 17 giugno 2022)(ITALPRESS) –duediinore. Un perfetto lavoro di squadra, reso possibile grazie alla donazione di organi di una giovane, che ha ridato la vita a due pazienti, una donna entrata in lista d’attesa da poco tempo, e un uomo, entrambi in dialisi per insufficienza terminale d’organo. L’intero percorso che ha portato alla realizzazione dei dueè stato coordinato dal CRT Sicilia. A eseguire gli interventi è stata l’equipe dell’unità operativa dipartimentale chirurgia in uremico ediguidata da Saverio Matranga. “Un’attività chirurgica intensa – commenta Matranga – , con una programmazione improntata al risparmio dei tempi e all’efficienza delle procedure, per la quale ...

PALERMO - All'ARNAS Civico due trapianti di rene in poche ore. Un perfetto lavoro di squadra, reso possibile grazie alla donazione di organi di una giovane, che ha ridato la vita a due pazienti, una donna ...