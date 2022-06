Un Altro Domani, Trama Puntate dal 27 Giugno al 1 Luglio 2022: Julia Scopre Un Segreto! (Di giovedì 16 giugno 2022) Un Altro Domani, Trama Puntate dal 27 Giugno al 1 Luglio 2022: Julia Scopre, in maniera casuale, un segreto che riguarda Sergio e che può distruggere la loro relazione. Le difficoltà non mancano neanche per Carmen… Un Altro Domani appassiona ormai milioni di telespettatori ogni pomeriggio. Sono stati già in tanti ad essersi affezionati alle avventure della forte e determinata Carmen e di Julia, dolce e divertente. Nel corso della settimana dal 27 Giugno al 1 Luglio 2022, Julia scoprirà un segreto che la lascerà scioccata e la allontanerà nuovamente da Sergio. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un ... Leggi su uominiedonnenews (Di giovedì 16 giugno 2022) Undal 27al 1, in maniera casuale, un segreto che riguarda Sergio e che può distruggere la loro relazione. Le difficoltà non mancano neanche per Carmen… Unappassiona ormai milioni di telespettatori ogni pomeriggio. Sono stati già in tanti ad essersi affezionati alle avventure della forte e determinata Carmen e di, dolce e divertente. Nel corso della settimana dal 27al 1scoprirà un segreto che la lascerà scioccata e la allontanerà nuovamente da Sergio. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un ...

