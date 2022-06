Ultime Notizie – Mascherine al chiuso, proroga fino a settembre: ecco dove (Di giovedì 16 giugno 2022) Mascherine al chiuso, dopo quasi due anni e mezzo non dovranno più essere indossate nella maggior parte dei luoghi. L’obbligo, fino al 30 settembre, resta però in alcuni luoghi. Il governo ha infatti confermato la proroga dell’obbligo del dispositivo sui mezzi di trasporto pubblico (bus, tram, metropolitana e treni), nelle strutture sanitarie comprese le Rsa fino al 30 settembre. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato l’ordinanza ponte, in vista dell’entrata in vigore del decreto, con cui viene prorogato l’uso delle Mascherine nelle strutture sanitarie, nelle Rsa e nel trasporto pubblico, fatta eccezione per quello aereo. Decade l’obbligatorietà dell’uso delle Mascherine per gli esami di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 16 giugno 2022)al, dopo quasi due anni e mezzo non dovranno più essere indossate nella maggior parte dei luoghi. L’obbligo,al 30, resta però in alcuni luoghi. Il governo ha infatti confermato ladell’obbligo del dispositivo sui mezzi di trasporto pubblico (bus, tram, metropolitana e treni), nelle strutture sanitarie comprese le Rsaal 30. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato l’ordinanza ponte, in vista dell’entrata in vigore del decreto, con cui vieneto l’uso dellenelle strutture sanitarie, nelle Rsa e nel trasporto pubblico, fatta eccezione per quello aereo. Decade l’obbligatorietà dell’uso delleper gli esami di ...

Pubblicità

_Nico_Piro_ : che fa melina su Svezia e Finlandia nella Nato perché vuole via libera a massacrare quei curdi usati e buttati via… - ParliamoDiNews : Ucraina ultime notizie. Stoltenberg:?Ucraina ha bisogno di più armi pesanti. Piano Usa per grano via treno - Il Sol… - ilFattoMolfetta : MONUMENTO AGLI EMIGRANTI, AFFIDATO IL PROGETTO ESECUTIVO PER RESTAURO E RICOLLOCAZIONE - lucaciceroni : RT @meteoredit: #15giugno Il #caldo estremo in #Spagna e #Francia ????? si potrebbe spostare verso l'Italia nei prossimi giorni. ??? Le ulti… - robtic58 : RT @Gianl1974: ???L'esercito ucraino contrattacca con successo gli invasori nella regione di Kherson - L'analista di Sky News Michael Clark… -