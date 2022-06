Omicron 5 | nuova ondata covid | intervista a Guido Rasi – Video

Pubblicità

Lavariante5 ha un livello molto alto di contagiosità ed è destinata a circolare parecchio quest'estate, soprattutto nelle regioni come la Lombardia, molto aperta agli scambi umani e ...Inoltre l'emergere di varianti come, che sfuggono in buona parte alla capacità ... mentre i primi misurano l'interferone gamma, latecnologia misura l'attivazione del gene Cxcl10 in ...Dai rischi per Omicron 5, alla probabile quarta dose con un vaccino aggiornato a settembre. Guido Rasi, professore di Microbiologia dell’Università Tor Vergata di Roma e direttore scientifico Consulce ...(Adnkronos) – “Omicron 5 è un problema serio per l’Italia”. Lo sottolinea Guido Rasi, professore di Microbiologia dell’Università Tor Vergata di Roma e direttore scientifico Consulcesi, ex consulente ...