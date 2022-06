Malinovskyi, evento benefico per l'Ucraina: raccolti più di 20mila euro (Di giovedì 16 giugno 2022) Un gol per l'Ucraina e il suo popolo, messo a segno dai coniugi Malinovksyi grazie all'assist solidale delle imprese e del territorio bergamasco. Questa sera, ai Colli di Bergamo Golf, è andato in ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 16 giugno 2022) Un gol per l'e il suo popolo, messo a segno dai coniugi Malinovksyi grazie all'assist solidale delle imprese e del territorio bergamasco. Questa sera, ai Colli di Bergamo Golf, è andato in ...

Pubblicità

sportli26181512 : Malinovskyi, evento benefico per l'Ucraina: raccolti più di 18mila euro: Malinovskyi, evento benefico per l'Ucraina… - Gazzetta_it : Malinovskyi, evento benefico per l'Ucraina: raccolti più di 18mila euro -