Incendio Malagrotta, è allarme diossina. Nidi e materne chiusi nel raggio di 6 km (Di giovedì 16 giugno 2022) La nube di fumo sale dall'impianto rifiuti di Malagrotta Roma, 16 giugno 2022 - L'Incendio nell'ex discarica di Malagrotta, divampato nel tardo pomeriggio di ieri per cause ancora da accertare, ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 16 giugno 2022) La nube di fumo sale dall'impianto rifiuti diRoma, 16 giugno 2022 - L'nell'ex discarica di, divampato nel tardo pomeriggio di ieri per cause ancora da accertare, ...

Pubblicità

Giorgiolaporta : Impressionante #incendio all'ex #discarica di #Malagrotta a #Roma. Pare che ci vorranno giorni per domarlo completa… - Agenzia_Ansa : Fiamme nell'ex ormai discarica di Roma di Malagrotta. Un vasto incendio ha interessato anche una vasca di stoccaggi… - RaiNews : Incendio dell'ex discarica di Malagrotta. L'Arpa invita a chiudere le finestre nell'arco di 1 chilometro. 10 squadr… - corichicca : #Incendio #Malagrotta: sono anni che noi cittadini ci battiamo per la messa in sicurezza della zona e le istituzion… - ilfoglio_it : Brucia l'impianto che tratta i rifiuti della Capitale. La Asl ai romani: chiudete le finestre. Il sindaco: 'Ci sara… -