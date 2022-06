I look più glamour di Elizabeth Hurley sul red carpet (Di giovedì 16 giugno 2022) Elizabeth Hurley ha stregato più volte il red carpet come icona di bellezza e attrice di talento. Tra le sue ultime apparizioni in TV ricordiamo sia Gossip Girl che The Royals, dove ha interpretato la sensualissima regina Helena. Icona di bellezza, Elizabeth Hurley non rinuncia mai ad apparire su un red carpet, soprattutto se può contare sul supporto delle case di alta moda. Classe 1965, di recente ha soffiato 57 candeline sulla sua torta di compleanno. Nell’arco della sua carriera, ha regalato grandi soddisfazioni sia al mondo fashion che al settore dello spettacolo. Ha recitato al cinema in film come Martin il marziano, Il mistero dell’acqua, Tutta colpa di Sara e Austin Powers – Il controspione. Di recente, tuttavia, ha portato scompiglio anche sul piccolo schermo apparendo in ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 16 giugno 2022)ha stregato più volte il redcome icona di bellezza e attrice di talento. Tra le sue ultime apparizioni in TV ricordiamo sia Gossip Girl che The Royals, dove ha interpretato la sensualissima regina Helena. Icona di bellezza,non rinuncia mai ad apparire su un red, soprattutto se può contare sul supporto delle case di alta moda. Classe 1965, di recente ha soffiato 57 candeline sulla sua torta di compleanno. Nell’arco della sua carriera, ha regalato grandi soddisfazioni sia al mondo fashion che al settore dello spettacolo. Ha recitato al cinema in film come Martin il marziano, Il mistero dell’acqua, Tutta colpa di Sara e Austin Powers – Il controspione. Di recente, tuttavia, ha portato scompiglio anche sul piccolo schermo apparendo in ...

