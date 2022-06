udine20 : Francesco Gabbani sabato 2 luglio a Udine per la Notte Bianca - - francigiove1 : Francesco Gabbani - GammaStereoRoma : Francesco Gabbani - Volevamo Solo Essere Felici - milan_esc : RT @ESC_bot_: Francesco Gabbani - Occidentali's Karma (Italy) EXCLUSIVE Rehearsal footage #Eurovision - ESC_bot_ : Francesco Gabbani - Occidentali's Karma (Italy) EXCLUSIVE Rehearsal footage #Eurovision -

RaiNews

Alle 21.30 sarà invece affidato alla musica del cantautoreil compito di concludere la giornata con un concerto emozionante. Dal palco del Castello di Udine , il vincitore di due ...Venerdì 8 luglio si esibirà, in un mini - set acustico,: il cantautore carrarese promuoverà il nuovo album "Volevamo Solo Essere Felici", una raccolta di canzoni di introspezione ... Francesco Gabbani: "La felicità Per molti è una ricerca nel futuro, io la cerco nel presente" L’ingresso è gratuito e non sarà necessario prenotare. Alle 21.30 sarà invece affidato alla musica del cantautore Francesco Gabbani il compito di concludere la giornata con un concerto emozionante.Venerdì 17 giugno ci saranno: Fedez, Mara Sattei, Tananai, Il Volo, The Kolors, Elodie, Francesco Gabbani, Luigi Strangis, Coez, Rocco Hunt, Elettra Lamborghini, Matteo Romano, Baby K, Fred De Palma, ...