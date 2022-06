Dzeko Juve, il bosniaco nella lista del possibile vice Vlahovic. Ultime (Di giovedì 16 giugno 2022) Edin Dzeko potrebbe presto lasciare l’Inter. Sulle tracce del centravanti bosniaco ci sarebbe la Juve, in cerca di un vice Vlahovic Con l’ormai sempre più probabile arrivo all’Inter di Dybala e Lukaku, è inevitabile che uno tra Dzeko e Correa debba lasciare Milano nelle prossime settimane. Come rivela SportMediaset, la Juventus è alla ricerca di un degno vice Vlahovic, e avrebbe messo gli occhi proprio sul centravanti bosniaco, ora primo candidato a salutare la truppa di mister Inzaghi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 16 giugno 2022) Edinpotrebbe presto lasciare l’Inter. Sulle tracce del centravantici sarebbe la, in cerca di unCon l’ormai sempre più probabile arrivo all’Inter di Dybala e Lukaku, è inevitabile che uno trae Correa debba lasciare Milano nelle prossime settimane. Come rivela SportMediaset, lantus è alla ricerca di un degno, e avrebbe messo gli occhi proprio sul centravanti, ora primo candidato a salutare la truppa di mister Inzaghi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

